Димитрис Итудис: "Смогли преодолеть все трудности, в том числе наплыв эмоций после "Финала четырех"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над "Зенитом" (98:82) в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ отметил, что в начале игры команда не очень хорошо действовала в защите.

– Поздравляю игроков. Мы вышли на матч после всего двух тренировок, с некоторыми травмами и выполняя определенные обязательства (как чемпионы Евролиги), – цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА. – Нандо попросил остаться с семьей, он не видел новорожденную дочь (до "Финала четырех"), так что он не тренировался с командой. У Чачо были проблемы с ногой, были травмы у Уилла и Кори. Мы смогли преодолеть все трудности, в том числе наплыв эмоций после победного "Финала четырех". Мы уже бывали в таких ситуациях. Начали матч, полагая, что сможем победить одним нападением, мы не были собраны в защите при всем уважении к качеству "Зенита". Мы предложили ответы в раздевалке, и игроки нашли их на площадке в третьей четверти, в которой пропустили всего 13 очков и задали тон в защите. В то же время мы продолжали солидно атаковать, создавая и исполняя комбинации. Счет всего 1-0, и у нас еще много обязательств. Мы с уважением относимся к работе клуба, к болельщикам, хочу поблагодарить их за то, что пришли в большом количестве, аплодировали игрокам и мне.



Я много общаюсь с Отелло, в этом и предыдущем сезонах. В НБА есть понятие "мусорного" времени, которое не существует в моей системе. Почему я заговорил об этом? У Отелло были поначалу проблемы в защите, Рейнольдс забивал с легкостью. Но затем Хантер многое дал команде, был агрессивен на обеих половинах. Он показал смену настроя в течении нескольких секунд первой четверти. Я мог бы его дольше оставлять на площадке, и его статистика была бы еще лучше, но мы играем плей-офф, здесь важны только интересы команды. Нужно было дать поиграть другим и сохранить свежесть, Отелло понимает это. Что касается Саймона, тяжело игроку долго оставаться вне ротации. При этом он сохранял позитивный настрой, поддерживал высокий уровень рабочей этики, верил, доверял системе. Потому я его отдельно поздравил в раздевалке, и товарищи по команде аплодировали. Он нужен нам, ведь сейчас – плей-офф.