Димитрис Итудис: "Сменяем чип на плей-офф Единой лиги ВТБ"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис перед первым матчем 1/2 финала Единой лиги ВТБ против "Зенита" отметил, что команда готова к борьбе. На прошлой неделе армейцы выиграли Евролигу.

- Мы вернулись к работе, и сейчас сменяем чип на плей-офф Единой лиги ВТБ, - цитирует пресс-служба клуба Итудиса. - "Зенит" – качественная и мотивированная команда, но у нас тоже хватает мотивации; хотим показать, что являемся сильным и единым коллективом. Нужно продолжать борьбу. Надеюсь, наши болельщики понимают важность оставшихся матчей и придут поддержать нас.