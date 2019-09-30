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Димитрис Итудис: «Парма» — талантливая и конкурентоспособная команда»

23:12
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис оценил старт сезона в регулярном сезона Единой лиги ВТБ. В первом матче армейцы победили «Парму» со счетом 89:74.

— Поздравляю команду с первой победой, — приводит слова тренера официальный сайт ЦСКА. — Мы видели много хорошего и кое-что плохое сегодня в игре. К примеру, во второй и четвертой четвертях совокупно мы выиграли «+19».

«Парма» — талантливая и конкурентоспособная команда, и я должен поздравить наших соперников: они играли не в полном составе, но приехали сюда бороться. Григорьев и Юшкявичюс были «горячи» в созидании, они набрали почти 40 очков на двоих. Мы выиграли борьбу на щитах, доминировали в этом компоненте — 42:25, причем сделали 17 подборов в нападении. В первой половине плохо бросали, но, когда мячи стали залетать в кольцо, мы ушли вперед на 11 очков и больше. У нас новая команда. При этом игроки были собраны до конца. Нам надо использовать этот матч как часть подготовки прямо по ходу сезона.

Дополнительная информация

https://cskabasket.com/news/?id=18236

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