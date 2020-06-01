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Димитрис Итудис: «Мы оценили вклад Джеймса в игру ЦСКА по ходу нынешнего сезона»

09:21
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал продление контракта с разыгрывающим защитником Майком Джеймсом.

Новое соглашение с 29-летним американцем рассчитано до 2023 года.

— Мы оценили действия Майка, его вклад в игру команды по ходу нынешнего сезона, — цитирует Итудиса официальный сайт клуба. — Думаю, это взаимно: и он, и тренеры, менеджмент, президент, спонсоры хотим продолжать сотрудничество в ЦСКА.

Майк оказался в хорошем окружении людей, игроков и персонала, где ему нравится работать. И мы оптимистично настроены на следующие три года.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/?id=18596

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