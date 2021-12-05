Димитрис Итудис: «Команда меняла цвета как хамелеон»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал результат матча Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани» (88:69).
«Думаю, мы были собраны и настроены, поздравления моей команде. Мы играли против соперника, который может забивать, так говорят цифры, перед игрой они лидировали в нападении, но у них были проблемы в обороне, они много пропускали. Безусловно, «Локо» умеет бежать, они хорошо играют на подборах, но нам все же удалось не дать им набрать 70 очков. Это показало наши намерения. Мы изменили нашу защиту всего через два дня после игры с «Панатинаикосом», это была еще одна корректировка, которую сделала команда, ротация и способы защиты были другими. Команда меняла цвета как хамелеон», — приводит слова тренера сайт ЦСКА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-12-05-lokomotiv-kuban-cska-news-report/
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