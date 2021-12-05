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Димитрис Итудис: «Команда меняла цвета как хамелеон»

20:18
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал результат матча Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани» (88:69).

«Думаю, мы были собраны и настроены, поздравления моей команде. Мы играли против соперника, который может забивать, так говорят цифры, перед игрой они лидировали в нападении, но у них были проблемы в обороне, они много пропускали. Безусловно, «Локо» умеет бежать, они хорошо играют на подборах, но нам все же удалось не дать им набрать 70 очков. Это показало наши намерения. Мы изменили нашу защиту всего через два дня после игры с «Панатинаикосом», это была еще одна корректировка, которую сделала команда, ротация и способы защиты были другими. Команда меняла цвета как хамелеон», — приводит слова тренера сайт ЦСКА.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-12-05-lokomotiv-kuban-cska-news-report/

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Иван Шитик все материалы автора
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