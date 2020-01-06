Димитрис Итудис: «ЦСКА выглядел опустошенным, хотя имел свои моменты в начале матча»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после поражения от «Химок» (80:96) в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ подвел итоги встречи.

— Поздравляю «Химки», — приводит слова Итудиса пресс-служба Лиги ВТБ. — Сегодня они играли лучше и победили. Мы выглядели опустошенными, хотя имели свои моменты в начале матча, но затем соперник сделал рывок. Также нам не хватало важных игроков, что было очевидно на площадке. Еще раз поздравляю «Химки», они одержали заслуженную победу.

?Для «Химок» эта победа стала 12-й в 13 матчах турнира, они возглавляют Единую лигу ВТБ. ЦСКА имеет четыре поражения в 14 матчах.