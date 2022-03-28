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Димитрис Итудис: «ЦСКА в матче должен не уступать энергии, энтузиазму и молодости «Нижнего»

Димитрис Итудис оценил расклад сил перед матчем ЦСКА с «Нижним Новгородом»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис оценил расклад сил перед матчем Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

«Нижний» — очень серьезный соперник. У соперников все здоровы, их защитники умеют созидать, от Хвостова до Кулагина и всех прочих. Очевидно, что Астапкович очень важный игрок, они могут действовать вместе с Ганкевичем и Тороповым в передней линии или использовать Антипова, который попадает более 50 процентов трехочковых.

Это хорошо натренированная команда, мы должны не уступать их энергии, энтузиазму и молодости, которые видны на площадке, с самого начала и до конца. У нас тоже все хорошо. Это довольно странная ситуация, когда между играми 11 дней, мы использовали их, чтобы дать некоторым людям отдохнуть и хорошо потренироваться", — приводит слова Итудиса сайт клуба.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав 14 побед в 17 матчах. «Нижний Новгород» находится на седьмой позиции, имея на счету пять побед в 13 встречах.

Источник: https://cskabasket.com/news/n/2022-03-28-cska-n-novgorod-news-preview/
БК Нижний Новгород
БК ЦСКА
Димитрис Итудис
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