Димитрис Итудис: «ЦСКА в матче должен не уступать энергии, энтузиазму и молодости «Нижнего»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис оценил расклад сил перед матчем Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

«Нижний» — очень серьезный соперник. У соперников все здоровы, их защитники умеют созидать, от Хвостова до Кулагина и всех прочих. Очевидно, что Астапкович очень важный игрок, они могут действовать вместе с Ганкевичем и Тороповым в передней линии или использовать Антипова, который попадает более 50 процентов трехочковых.

Это хорошо натренированная команда, мы должны не уступать их энергии, энтузиазму и молодости, которые видны на площадке, с самого начала и до конца. У нас тоже все хорошо. Это довольно странная ситуация, когда между играми 11 дней, мы использовали их, чтобы дать некоторым людям отдохнуть и хорошо потренироваться", — приводит слова Итудиса сайт клуба.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав 14 побед в 17 матчах. «Нижний Новгород» находится на седьмой позиции, имея на счету пять побед в 13 встречах.