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Сегодня, 01:59

Димитриевич: «Без партнеров и тренеров я бы не получил приз MVP»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Разыгрывающий защитник УНИКСа Ненад Димитриевич прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубанью» в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Он был признан самым ценным игроком плей-офф.

«Атмосфера на пятом матче была топ. Мы не могли проиграть с такой поддержкой, хотя «Локо» дал нам бой. У них классная команда. Они доставили нам много проблем в силовом баскетболе, бились до конца в каждой из пяти игр. Но мы оказались чуточку сильнее. Спасибо партнерам и тренерам за доверие. Без них я бы не получил приз MVP. Великолепный год для меня и моей семьи в Казани», — цитируют «Известия» Димитриевича.

В пятом матче финальной серии защитник обновил личный рекорд результативности в карьере, набрал 34 очка.

Источник: https://iz.ru/1513929/timur-ganeev/kazan-vziala-uniks-vpervye-v-istorii-vyigryvaet-ligu-vtb
баскетбол
БК УНИКС
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