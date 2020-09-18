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Девин Букер: «По именам у «Химок» одна из сильнейших команд на континенте, теперь это надо доказать»

05:33
Девин Букер. Фото bckhimki.com
Девин Букер. Фото bckhimki.com
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Центровой «Химок» Девин Букер отметил, что команда пока не до конца сыгралась с новичками. В стартовом матче Единой лиги ВТБ подмосковный коллектив встретится с «Зенитом».

— Мы еще не до конца сыгрались, все-таки с новичками провели всего несколько тренировок, — цитируют «Известия» Букера. — Но буквально два-три официальных матча и будем в полном порядке. Думаю, что команда серьезно усилилась. Поэтому продолжим ставить перед собой амбициозные цели, как в Евролиге, так и Единой лиге. По именам у нас одна из сильнейших команд на континенте, теперь это надо доказать на площадке.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1061999/timur-ganeev/sezon-nadezhdy-tcska-khimki-i-zenit-sobrali-silneishie-sostavy

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