Девин Букер: «По именам у «Химок» одна из сильнейших команд на континенте, теперь это надо доказать»

Центровой «Химок» Девин Букер отметил, что команда пока не до конца сыгралась с новичками. В стартовом матче Единой лиги ВТБ подмосковный коллектив встретится с «Зенитом».

— Мы еще не до конца сыгрались, все-таки с новичками провели всего несколько тренировок, — цитируют «Известия» Букера. — Но буквально два-три официальных матча и будем в полном порядке. Думаю, что команда серьезно усилилась. Поэтому продолжим ставить перед собой амбициозные цели, как в Евролиге, так и Единой лиге. По именам у нас одна из сильнейших команд на континенте, теперь это надо доказать на площадке.