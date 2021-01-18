Делегация ЦСКА почтила память Александра Гомельского

ЦСКА 18 января каждого года традиционно организует посещение Ваганьковского кладбища, чтобы почтить память Александра Гомельского в день его рождения. Сегодня легендарному тренеру и почетному президенту армейского клуба исполнилось бы 93 года.

Сегодня на Ваганьковское кладбище прибыли родные легендарного специалиста — Евгений Яковлевич Гомельский, Владимир и Лариса Гомельские. Армейский клуб представили советник президента Юрий Юрков и прославленный ветеран ЦСКА Иван Едешко.