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Делегация ЦСКА почтила память Александра Гомельского

16:14
Могила Александра Гомельского. Фото БК ЦСКА.
Могила Александра Гомельского. Фото БК ЦСКА.
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ЦСКА 18 января каждого года традиционно организует посещение Ваганьковского кладбища, чтобы почтить память Александра Гомельского в день его рождения. Сегодня легендарному тренеру и почетному президенту армейского клуба исполнилось бы 93 года.

Сегодня на Ваганьковское кладбище прибыли родные легендарного специалиста — Евгений Яковлевич Гомельский, Владимир и Лариса Гомельские. Армейский клуб представили советник президента Юрий Юрков и прославленный ветеран ЦСКА Иван Едешко.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/pamyat-o-pape-18012021/

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