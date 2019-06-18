Де Коло покинул ЦСКА

ЦСКА объявил об уходе защитника Нандо де Коло. Француз защищал цвета армейцев с 2013 года, провел в общей сложности 292 матча (186 в старте), его средние показатели – 16,4 очка (56,5 процента двухочковых, 44,7 трехочковых, 93,5 штрафных), 2,9 подбора, 3,9 передачи, 1,2 перехвата за 24,3 минуты.

В составе ЦСКА Де Коло дважды выиграл Евролигу - в 2016 и 2019 году. Также на его счету пять побед в Единой лиге ВТБ.

- Пять лет назад, когда мы только начинали переговоры о переходе Нандо, я в качестве аргумента сказал, что он может стать первым французом в истории ЦСКА, - сказал президент ЦСКА Андрей Ватутин. - Тогда этот ход помог нам быстрее договориться, и в итоге Нандо превзошел все самые смелые ожидания и стал одним из лучших игроков в новейшей истории ЦСКА. Невероятно грустно осознавать, что эпоха Нандо Де Коло в ЦСКА подошла к концу, но мы с пониманием относимся к желанию игрока продолжить карьеру в другом клубе.

Это были классные пять лет, вместившие два титула чемпионов Евролиги, и Нандо был ключевым игроком, лидером этих блестящих команд. Мы гордимся, что именно здесь он стал настоящей звездой европейского баскетбола. Было здорово наблюдать, как Нандо становился ветераном ЦСКА, в смысле преданности клубу, внимания к каждой детали, каждому аспекту нашей работы. Год назад именно Нандо пришел ко мне с идеями о том, что нам стоит улучшить, как в команде, так и в клубе, и та встреча, те обсуждения оказалась очень важны для построения чемпионской атмосферы. Он перфекционист во всем, настоящий лидер, который показывает это на деле и требует отдачи от других. Уверен, что Де Коло еще не один год проведет на высочайшем уровне, и искренне желаю ему удачи на паркете и всего наилучшего его семье.