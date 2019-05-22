Даниэль Хэкетт: "Даже празднуя победу в Евролиге, мы держим в голове серию с "Зенитом"

Защитник ЦСКА Даниэль Хэкетт отметил, что команда думала о полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против "Зенита" даже празднуя победу в Евролиге. Первая игра в противостоянии состоится 23 мая.

– Понятно, что, даже празднуя победу в Евролиге, мы держим в голове серию с "Зенитом", – цитируют "Известия" Хэкетта. – Да, у нас меньше времени на восстановление и подготовку, чем у соперника, но мы профессионалы и знаем, как играть несколько важных матчей за короткий период. У Петербурга тренерская команда, которая способна на многое. Нам надо сыграть в свой лучший баскетбол, чтобы пройти дальше.