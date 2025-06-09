ЦСКА — «Зенит»: трансляция матча финала Единой лиги ВТБ начнется в 19.30 мск

ЦСКА и «Зенит» сыграют в шестом матче финальной серии Единой лиги ВТБ сезона 2024/2025 в понедельник, 9 июня. Игра пройдет в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть бесплатно на телеканале «Матч ТВ», matchtv.ru и официальном сайте лиги. Также игру покажут в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Счет в серии 3-2 в пользу московской команды. Серия длится до четырех побед.

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