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ЦСКА — «Зенит»: смотреть трансляцию матча Единой лиги ВТБ

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в регулярном сезона Единой лиги ВТБ 2 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Мело Тримбл, игрок БК ЦСКА.
Фото БК ЦСКА

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ в воскресенье, 2 февраля. Игра пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве и начнется в 12.30 по московскому времени.

Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за противостоянием ЦСКА — «Зенит» можно на сайте Единой лиги ВТБ. Смотреть матч можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» по платной подписке.

Армейцы в 28 играх набрали 52 очка и возглавляют лигу. Команда из Санкт-Петербурга расположилась на третьей строчке чемпионата России (у клуба — 51 очко в 28 матчах).

Единая лига ВТБ: новости и обзоры матчей, календарь и результаты игр, интервью и статистика в актуальном виде на сайте

Баскетбол
БК Зенит
БК ЦСКА
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