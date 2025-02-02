ЦСКА сыграет с «Зенитом» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ в воскресенье, 2 февраля. Игра пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве и начнется в 12.30 по московскому времени.

Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за противостоянием ЦСКА — «Зенит» можно на сайте Единой лиги ВТБ. Смотреть матч можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» по платной подписке.

Армейцы в 28 играх набрали 52 очка и возглавляют лигу. Команда из Санкт-Петербурга расположилась на третьей строчке чемпионата России (у клуба — 51 очко в 28 матчах).

Единая лига ВТБ: новости и обзоры матчей, календарь и результаты игр, интервью и статистика в актуальном виде на сайте