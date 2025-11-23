Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:24

ЦСКА победил «Зенит» в Москве, армейцы уступали «-16»

Руслан Минаев

ЦСКА дома обыграл «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 93:88.

У армейцев самым результативным игроком стал Каспер Уэйр — 25 очков. У Мело Тримбла — 18 очков. У сине-бело-голубых больше всех очков набрал Георгий Жбанов — 21.

В начале второй четверти хозяева уступали в счете «-16».

ЦСКА одержал 10-ю победу в 12 матчах и занимает второе место в таблице чемпионата. «Зенит» потерпел 5-е поражение в 12 играх и расположился на 4-й строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 93:88 (17:31, 25:18, 27:21, 24:18)

23 ноября. Москва. «Мегаспорт».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
БК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Красно-белые избили фаната армейцев под крики «Гаси его», а после заявили о провокации. Подробности драки на матче «Спартак» - ЦСКА
Россиян предупредили об ограничении работы мобильного интернета
Теннисист Себастьян Корда женится на дочери обладателя «Золотого мяча»
В США отметили высокие темпы уничтожения систем ПВО на Украине
Популярное видео
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • diskmen

    С таким количеством не попаданием трёх, ЦСКА умудрился переломить ход этого по сути дела проигранного матча.Зенит за счёт куража и попаданий трёх в первой четверти задавил Армейцев,но постепенно ЦСКА сокращал отставние в счёте.А в 4 четверти смог переломить ход этого матча.Cегодня у Зенита плохо сыграл Димитриевич, зато понравился Жбанов,а у ЦСКА сильно проявили себя наши малыши Тримбл и Уэйр своими проходами под щит,но как я и говоорил трёхи у обоих не пошли Ещё Чадов у ЦСКА хорошо выходил на замену .Зато провалил игру Джеккири.Мой вердикт.Зенит упустил победу ,а ЦСКА её подобрал.

    23.11.2025

  • Исаев-Штирлиц

    А потом стали хуярить Зенит.

    23.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Антонов и Курбанов такие же лишние пассажиры в ЦСКА.

    23.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Всё таки прилепил апликацию. И все испортил.

    23.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Во второй половине тебя, придурь - херачили.

    23.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Без "наклеек" и текст виден, даже без заглавных букв.

    23.11.2025

  • Axel Pervolainen

    Что во второй половине случилось? Хуярили ЦСКА поначалу а потом что?

    23.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Хороший баскетбол от команд. ЦСКА молодцы, что смогли поменять ситуацию в матче, и по ходу игры улучшали свои действия. Зенит играл хорошо и это только подчеркивает игровой уровень армейцев. Каспер сделал своё дело и Тримбл с Кливлендом хорошо помогли команде. У питерцев отличный игрок появился Шиманич, видно, что мастер незаурядный. А Жбанов из российских баскетболистов сейчас лучший в чемпионате лиги ВТБ.

    23.11.2025

  • Archon

    ЦСКА абсолюютно похфингу,кого валить..))) А мелкие уступки в 1-2 очка = просто ЛЕНЬ медведя,отмахивающегося от мух))

    23.11.2025

  • Alexey Tarasov

    Поздравляю с Победой.А вот таких ,фор" лучше избегать. Конечно в игре всякое случается,но не всегда получается выигрывать Но МОЛОДЦЫ вернулись в игру и ПОБЕДИЛИ Хоть и нервы болельщикам-потрепали хорошоП/С пришлите пож бочку корвалола на будущие игры:blush:

    23.11.2025

  • aug081266

    Всех армейцев с победой!...

    23.11.2025

  • Док

    Не скажу за великую игру ЦСКА, а потому отдав такой матч после феноменальной первой четверти - Зенит должен винить только себя. А так хозяева медленно, но верно сокращали разрыв, а в последней четверти из питерцев просто выпустили воздух. Жаль. Реально жаль...:unamused:

    23.11.2025

  • Listerman

    ЦСКА-поздравляем --одели зазнаек на кукан

    23.11.2025

  • Listerman

    Ухов как балласт и дерьмо

    23.11.2025

    • «Уралмаш» победил «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости