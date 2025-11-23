ЦСКА победил «Зенит» в Москве, армейцы уступали «-16»

ЦСКА дома обыграл «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 93:88.

У армейцев самым результативным игроком стал Каспер Уэйр — 25 очков. У Мело Тримбла — 18 очков. У сине-бело-голубых больше всех очков набрал Георгий Жбанов — 21.

В начале второй четверти хозяева уступали в счете «-16».

ЦСКА одержал 10-ю победу в 12 матчах и занимает второе место в таблице чемпионата. «Зенит» потерпел 5-е поражение в 12 играх и расположился на 4-й строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 93:88 (17:31, 25:18, 27:21, 24:18)

23 ноября. Москва. «Мегаспорт».