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Сегодня, 14:39

«Зенит» обыграл ЦСКА в Москве

Руслан Минаев
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Баскетболист «Зенита» Алексей Швед
Алексей Швед.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зенит» победил на выезде ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 79:66.

У сине-бело-голубых 27 очков набрал Трент Фрэйзер. На счету Алексея Шведа 9 очков и 6 результативных передач. Самым результативным игроком у армейцев стал Мело Тримбл — 21 очко.

«Зенит» одержал 24-ю победу в 29 матчах и занимает третье место в таблице чемпионата. ЦСКА лидирует с 24 победами в 29 матчах, опережая клуб из Санкт-Петербурга и УНИКС (2-е место) по дополнительным показателям.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 66:79 (19:29, 13:15, 18:12, 16:23)

2 февраля. Москва. «Мегаспорт».

Баскетбол
БК Зенит
БК ЦСКА
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