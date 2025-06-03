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3 июня 2025, 15:30

ЦСКА — «Зенит»: онлайн-трансляция четвертого матча финала Единой лиги ВТБ

ЦСКА и «Зенит» встретятся в финале Единой лиги ВТБ
Александр Иткин
редактор интернет отдела

ЦСКА и «Зенит» встретятся в четвертом матче серии финала Единой лиги ВТБ во вторник, 3 июня. Игра пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве, начало — в 19.30 по московскому времени.

С результатом игры «Зенит» — ЦСКА можно знакомиться в баскетбольном матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире встречу покажут каналы и сайты «Матч ТВ», «Матч! Игра» и «Старт», а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.

После трех матчей счет в серии 2-1 в пользу «Зенита». В плей-офф действующий чемпион ЦСКА прошел «Пари Нижний Новгород» и УНИКС (оба раза 3-0). Лучший клуб регулярного чемпионата «Зенит» победил «Парму» (3-0) и «Локомотив» (4-3).

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