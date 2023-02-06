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Сегодня, 21:48

ЦСКА проиграл «Зениту» и прервал рекордную серию из 24 побед подряд

ЦСКА проиграл «Зениту» и потерпел первое поражение в сезоне
Иван Шитик
Корреспондент
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ЦСКА — «Зенит» — 86:90.
Фото Единая лига ВТБ

ЦСКА проиграл «Зениту» на своей площадке в матче второго этапа сезона Единой лиги ВТБ. Московский клуб уступил со счетом 86:90.

У победителей самым результативным игроком стал Трент Фрейзер с 15 очками. У ЦСКА 20 очков набрал Никола Милутинов, еще 15 очков у Алексея Шведа.

Для ЦСКА это поражение стало первым в нынешнем сезоне. До этого красно-синие выдали серию из 24 побед подряд, что является новым рекордом турнира.

ЦСКА лидирует в Единой лиге ВТБ, «Зенит» с 18 победами и 7 поражениями идет на третьей строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 86:90 (18:26, 24:13, 22:24, 22:27)

6 февраля. Москва. «Мегаспорт».

БК Зенит
БК ЦСКА
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