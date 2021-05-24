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ЦСКА обыграл «Зенит» и вышел в финал плей-офф Единой лиги ВТБ

21:50
ЦСКА — «Зенит» — 85:71. Фото ПБК ЦСКА
ЦСКА — «Зенит» — 85:71. Фото ПБК ЦСКА
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ЦСКА победил «Зенит» в четвертом матче полуфинальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ и вышел в финал турнира.

Встреча, прошедшая в понедельник, 24 мая, в Москве, завершилась со счетом 85:71 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Даниэль Хэкетт, набравший 20 очков. У Кевина Пангоса из «Зенита» — 18 очков.

Счет в серии до трех побед стал 3-1 в пользу ЦСКА. В финале столичный клуб встретится с казанским УНИКСом, который в полуфинале разгромил «Локомотив-Кубань» — 3-0.

Москвичи дважды в текущем сезоне обыграли казанцев в регулярном чемпионате.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/2 финала

ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 85:71 (26:26, 19:14, 21:18, 19:13)

Счет в серии: 3-1.

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