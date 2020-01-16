ЦСКА заявит кубинца Сент-Роса на Единую лигу ВТБ

Первый кубинский легионер в истории ЦСКА? Ховард Сент-Рос будет внесен в заявку команды на участие в Единой лиге ВТБ. Кубинец удачно дебютировал в матче Евролиги с «Реалом», набрав 4 очка, 2 подбора, 2 перехвата и 1 передачу.

— Безусловно, Сент-Рос будет играть и в Евролиге, и в Единой лиге, — цитируют «Известия» президента клуба Андрея Ватутина. — Это даже не обсуждается. Что касается дебютного матча, то я бы не стал выделять кого-то персонально в победе над «Реалом», но для человека, которы провел всего две тренировки с командой, Ховард показал именно то, чего мы от него ждем. В первую очередь — энергию и защиту. Этот не тот баскетболист, который будет набирать по 20 очков, но, безусловно, он поможет ЦСКА своей универсальностью и умелыми оборонительными действиями.