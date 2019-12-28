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ЦСКА вырвал победу у «Цмоки-Минск», уступая 10 очков к большому перерыву

18:19

ЦСКА одержал победу над «Цмоки-Минск» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ. К перерыву белорусский клуб вел с преимуществом в 10 очков.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Цмоки-Минск» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 91:94 (18:18, 30:20, 18:26, 25:30)

ЦМ: Барнетт (20), Гаврилович (19), Салаш (18), Миркович (14).

ЦСКА: Джеймс (21), Хиллиард (21), Куфос (18), Воронцевич (13), Курбанов (12).

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/

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