ЦСКА вырвал победу у «Цмоки-Минск», уступая 10 очков к большому перерыву
18:19
ЦСКА одержал победу над «Цмоки-Минск» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ. К перерыву белорусский клуб вел с преимуществом в 10 очков.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Цмоки-Минск» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 91:94 (18:18, 30:20, 18:26, 25:30)
ЦМ: Барнетт (20), Гаврилович (19), Салаш (18), Миркович (14).
ЦСКА: Джеймс (21), Хиллиард (21), Куфос (18), Воронцевич (13), Курбанов (12).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/
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