ЦСКА вырвал победу у «Цмоки-Минск», уступая 10 очков к большому перерыву

ЦСКА одержал победу над «Цмоки-Минск» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ. К перерыву белорусский клуб вел с преимуществом в 10 очков.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Цмоки-Минск» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 91:94 (18:18, 30:20, 18:26, 25:30)

ЦМ: Барнетт (20), Гаврилович (19), Салаш (18), Миркович (14).

ЦСКА: Джеймс (21), Хиллиард (21), Куфос (18), Воронцевич (13), Курбанов (12).