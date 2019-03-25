ЦСКА вырвал победу у "Автодора", уступая 15 очков после трех четвертей. Де Коло набрал 41 очко

ЦСКА в овертайме выиграл у "Автодора" (116:110) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

После трех четвертей саратовский клуб выигрывал с разностью "+15", но четвертую армейцы выиграли 37:22.

В составе победителей самым результативным стал Нандо Де Коло, который набрал 41 очко. У "Автодора" 30 очков набрал Трэ Голден.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице. Саратовский клуб на девятом месте.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Автодор" (Саратов) - ЦСКА – 110:116 ОТ (22:17, 29:24, 26:21, 22:37, 11:17)

25 марта. Саратов. "ДС Кристалл".

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