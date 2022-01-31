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Сегодня, 19:46

ЦСКА возобновил переговоры с защитником «Кливленда»

Баскетбольный ЦСКА возобновил переговоры с защитником «Кливленда»
Иван Шитик
Корреспондент

ЦСКА сделал улучшенное предложение защитнику «Кливленда» Кевину Пангосу, сообщает инсайдер Донатас Урбонас.

29-летний Пангос, выступавший в прошлом сезоне за петербургский «Зенит», в сентябре заключил контракт с «Кливлендом». На в команде НБА он имеет мало игрового времени, набирая в среднем только 1,9 очка за встречу.

В случае окончательного провала переговоров с Пангосом ЦСКА может вернуться к кандидатуре аргентинца Луки Вильдосы.

БК Кливленд Кавальерс
БК ЦСКА
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