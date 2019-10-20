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ЦСКА уверенно обыграл «Зелену-Гуру», Клайберн набрал 20 очков

20:46
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ЦСКА в гостях одержал победу над «Зеленой-Гурой» (104:64) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Польше на стадионе «Центрум Рекреацыйно-Спортове».

Самым результативным игроком матча стал форвард армейцев Уилл Клайберн — 20 очков. У хозяев больше всех очков набрал Ярослав Зысковский (15).

Для ЦСКА эта победа стала третьей в текущем сезоне Лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зелена-Гура» — ЦСКА (Москва) — 64:104 (13:20, 21:31, 15:17, 15:36)

20 октября. Зелена-Гура. «CRS Hala Zielona Gora».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/vtb-league/

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