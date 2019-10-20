ЦСКА уверенно обыграл «Зелену-Гуру», Клайберн набрал 20 очков
ЦСКА в гостях одержал победу над «Зеленой-Гурой» (104:64) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Польше на стадионе «Центрум Рекреацыйно-Спортове».
Самым результативным игроком матча стал форвард армейцев Уилл Клайберн — 20 очков. У хозяев больше всех очков набрал Ярослав Зысковский (15).
Для ЦСКА эта победа стала третьей в текущем сезоне Лиги ВТБ.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Зелена-Гура» — ЦСКА (Москва) — 64:104 (13:20, 21:31, 15:17, 15:36)
20 октября. Зелена-Гура. «CRS Hala Zielona Gora».
?? @cskabasket уверенно обыгрывает @basket_zg в гостях | CSKA defeats Zielona Gora on the road— VTB United League (@VTBUL) October 20, 2019
? @zyzio151 — 15 PTS
? @Da_Thrill21 — 20 PTS, @TheNatural05 — 12 + 7 AST pic.twitter.com/m83fgQT7dx