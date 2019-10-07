ЦСКА уступил «Зениту» в Единой лиге ВТБ

В рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА принимал «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 82:79.

Армейцы потерпели первое поражение в сезоне. «Зенит» проводил дебютную встречу в сезоне.

Самым результативным игроком матча в составе «Зенита» стал Евгений Воронов, набравший 15 очков. В составе хозяев отличился Дэрран Хиллиард, записавший на свой счёт 16 очков.

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ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 79:82 (27:22, 22:24, 13:20, 17:16)

7 октября. Москва. «УСК ЦСКА».