ЦСКА в домашнем матче обыграл «Уралмаш»
«ЦСКА» дома обыграл «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 95:72.
У хозяев самым результативным игроком стал форвард Самсон Руженцев — 16 очков. У гостей 20 очков набрал форвард Тайрэлл Нэльсон.
Армейцы одержали шестую победу в регулярном чемпионате. Команда из Екатеринбурга потерпела второе поражение в трех последних матчах.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
ЦСКА — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 95:72 (29:20, 24:16, 21:14, 21:22)
ЦСКА: Руженцев (16), Кливленд (15), Жан-Шарль (13 + 7 подборов), Тримбл (11), Уэйр (11).
«Уралмаш»: Нэльсон (20), Нэвелс (17).
29 октября. Москва. «Мегаспорт».
