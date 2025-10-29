ЦСКА в домашнем матче обыграл «Уралмаш»

«ЦСКА» дома обыграл «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 95:72.

У хозяев самым результативным игроком стал форвард Самсон Руженцев — 16 очков. У гостей 20 очков набрал форвард Тайрэлл Нэльсон.

Армейцы одержали шестую победу в регулярном чемпионате. Команда из Екатеринбурга потерпела второе поражение в трех последних матчах.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 95:72 (29:20, 24:16, 21:14, 21:22)

ЦСКА: Руженцев (16), Кливленд (15), Жан-Шарль (13 + 7 подборов), Тримбл (11), Уэйр (11).

«Уралмаш»: Нэльсон (20), Нэвелс (17).

29 октября. Москва. «Мегаспорт».