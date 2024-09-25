ЦСКА одержал победу над «Уралмашем» в Единой лиге ВТБ
ЦСКА дома обыграл «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 98:56.
Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Алекса Аврамович, набравший 17 очков.
ЦСКА одержал вторую победу на старте сезона. Екатеринбуржцы потерпели первое поражение в этом розыгрыше Единой лиги ВТБ.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 98:56 (21:18, 32:8, 22:9, 23:21)
Ц: Аврамович (17 очков), Астапкович (15)
У: Нэльсон (13), Даглас (10)
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