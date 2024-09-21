ЦСКА победил УНИКС в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ
ЦСКА дома обыграл УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 71:55. Встреча прошла на «Мегаспорт Арене».
Самым результативным игроком матча стал баскетболист московской команды Амат Мбай — 15 очков. У казанской команды 12 очков набрал Девон Акун-Перселл.
Следуюший матч ЦСКА проведет 25 сентября против «Уралмаша», а УНИКС 26 сентября сыграет с «Самарой».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — УНИКС (Казань) — 71:55 (10:19, 11:9, 27:13, 23:14)
Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
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