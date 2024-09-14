ЦСКА обыграл УНИКС и стал победителем Суперкубка Единой лиги ВТБ
ЦСКА победил УНИКС в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ — 87:72.
Самым результативным игроком встречи стал защитник казанцев Тони Тэйлор, набравший 19 очков. Лучшими у армейцев были Каспер Уэйр и Алекса Аврамович — 15 очков.
Ранее в матче за третье место «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» — 83:70.
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Финал
ЦСКА (Москва) — УНИКС (Казань) — 87:72 (22:9, 23:26, 23:23, 19:14)
Ц: Уэйр (15 очков), Аврамович (15), Тримбл (14)
У: Тэйлор (19), Беленицкий (13), Рэйнольдс (10)
Матч за третье место
«Црвена Звезда» (Белград, Сербия) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 70:83 (16:20, 23:13, 11:23, 20:27)
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