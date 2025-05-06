Баскетбол
6 мая, 18:00

ЦСКА — УНИКС: онлайн-трансляция матча плей-офф Единой лиги ВТБ

ЦСКА и УНИКС начнут серию полуфинала Единой лиги ВТБ
Александр Иткин
редактор интернет отдела

ЦСКА и УНИКС встретятся в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ в понедельник, 6 мая. Игра пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве, начало — в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Старт», сайты Единой лиги ВТБ и matchtv.ru, на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko».

С результатом игры можно будет ознакомиться в матч-центре и разделе Единой лиги ВТБ на сайте «СЭ».

В 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА победил «Пари Нижний Новгород» (3-0), а УНИКС обыграл «Автодор» (3-0). В регулярном чемпионате москвичи заняли второе место, одержав 37 побед в 44 матчах. Казанцы выиграли на один матч меньше и финишировали третьими.

