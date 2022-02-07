УНИКС одолел ЦСКА в третьем овертайме
ЦСКА проиграл УНИКСу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Сверхупорная встреча завершилась только в третьем овертайме.
Победу казанцами с финальной сиреной принес бросок защитник О Джей Мэйо — 105:103.
Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Даниэль Хэккетт, который набрал 33 очка. Форвард УНИКСа Марио Хезонья отметился 31 баллом.
Отметим, что защитник казанцев Джон Браун провел на площадке в этом матче более 53 минут.
УНИКС возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, команда одержала 11 побед при двух поражениях. ЦСКА идет на третьем месте, потерпев четыре поражения в 13 играх.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — УНИКС (Казань) — 103:105 3ОТ (13:26, 28:16, 20:18, 16:17, 26:28)
7 февраля. Москва. «Баскет Холл Москва».