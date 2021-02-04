ЦСКА сообщил о травме Шенгелии

ЦСКА на официальном сайте 3 февраля сообщил о травме форварда Торнике Шенгелии.

29-летний баскетболист получил травму колена в матче Единой лиги ВТБ против «Зелена-Гуры» (90:93) и не сможет помочь команде во встрече регулярного сезона Евролиги против «Валенсии».

Сроки восстановления грузинского форварда на данный момент неизвестны.

В нынешнем сезоне Евролиги Шенгелия в среднем проводил на площадке 24 с половиной минуты, успевая набирать по 10,8 очка за игру, делать два подбора и отдавать 2,3 передачи.

Матч «Валенсия» — ЦСКА состоится сегодня 4 февраля. Начало — в 23.00 (мск). На данный момент армейцы занимают второе место в чемпионате, а испанский клуб — 11-е.

Ранее, 30 января пресс-служба ЦСКА сообщила, что команда потеряла до конца сезона «большого» Николу Милутинова.