ЦСКА сохранит Майка Джеймса в составе
03:06
ЦСКА согласовал с разыгрывающим защитником Майком Джеймсом контракт на два года. Соглашение будет подписано, когда американец вернется в расположение команды по окончании карантина.
— Руководство ЦСКА договорилось о продлении контракта с Джеймсом, который истекает летом, — пояснил «Известиям» источник в клубе. — Все детали нового двухлетнего договора согласованы. Соглашение будет подписано, когда у Майка появится физическая возможность прибыть в Москву, тогда об этом факте объявят официально.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1011231/timur-ganeev/postkarantinnyi-povod-tcska-dogovorilsia-o-sokhranenii-maika-dzheimsa
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