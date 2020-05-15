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ЦСКА сохранит Майка Джеймса в составе

03:06
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ЦСКА согласовал с разыгрывающим защитником Майком Джеймсом контракт на два года. Соглашение будет подписано, когда американец вернется в расположение команды по окончании карантина.

— Руководство ЦСКА договорилось о продлении контракта с Джеймсом, который истекает летом, — пояснил «Известиям» источник в клубе. — Все детали нового двухлетнего договора согласованы. Соглашение будет подписано, когда у Майка появится физическая возможность прибыть в Москву, тогда об этом факте объявят официально.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1011231/timur-ganeev/postkarantinnyi-povod-tcska-dogovorilsia-o-sokhranenii-maika-dzheimsa

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