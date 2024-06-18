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Сегодня, 10:27

ЦСКА сохранил в составе центрового Ганькевича

Алина Савинова
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ЦСКА достиг соглашения с «Пари НН» о переходе центрового Александра Ганькевича, сообщает пресс-служба армейцев.

Выступавший за московский клуб на правах аренды игрок подписал полноценный контракт с ЦСКА по схеме «2+1».

«Очень рад вернуться в ЦСКА, клуб в котором начинал заниматься баскетболом. Большое спасибо тренеру и руководству за доверие. Буду стараться и отдавать себя полностью для пользы команды. Увидимся в следующем сезоне!» — сказал баскетболист.

Ганькевич является выпускником спортшколы ЦСКА и армейского молодежного проекта. За нижегородскую команду он выступал с 2019 года. После прошедшего регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ 28-летний центровой перебрался в ряды красно-синих. Он провел 5 матчей за ЦСКА, набирая 1,6 очка за встречу.

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/alexander-gankevich-new-contract/
Баскетбол
БК ЦСКА
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