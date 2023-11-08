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Сегодня, 21:48

ЦСКА одержал девятую победу подряд в Единой лиге ВТБ

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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ЦСКА — «Самара» — 94:76.
Фото ПБК ЦСКА

ЦСКА дома обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 94:76.

Защитник хозяев Каспер Уэйр набрал 29 очков. Самым результативным в составе гостей стал Джастин Роберсон — 16 очков.

Армейцы одержали девятую победу в девяти играх и продолжают единолично лидировать. У самарцев 4 победы и 5 поражений, они идут на восьмом месте.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Самара» — 94:76 (28:19, 22:21, 19:17, 25:19)

ЦСКА: Уэйр (29 + 6 передач), М'Бай (13), Тримбл (13), Жан-Шарль (11)

«Самара»: Роберсон (16), Кулагин (15 + 6 подборов), Томпсон (12 + 9 подборов), Гудумак (12)

8 ноября. Москва. «Мегаспорт».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2023-2024/
БК Самара
БК ЦСКА
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