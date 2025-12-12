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ЦСКА разгромил «Самару» с разницей «+53»

Руслан Минаев

ЦСКА дома разгромил «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 113:60.

У армейцев самым результативным игроком стал Мело Тримбл — 24 очка, у Антониуса Кливленда — 19 очков. В составе самарцев больше всех очков набрал Андрей Саврасов — 14.

ЦСКА одержал четвертую победу подряд. Московская команда вышла в лидеры чемпионата — 13 побед и 2 поражения.

«Самара» проиграла 14-й матч подряд и замыкает таблицу.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Самара» — 113:60 (31:19, 27:4, 38:22, 17:15)

12 декабря. Москва. «Мегаспорт».

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БК Самара
БК ЦСКА
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