ЦСКА разгромил «Самару» с разницей «+53»
ЦСКА дома разгромил «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 113:60.
У армейцев самым результативным игроком стал Мело Тримбл — 24 очка, у Антониуса Кливленда — 19 очков. В составе самарцев больше всех очков набрал Андрей Саврасов — 14.
ЦСКА одержал четвертую победу подряд. Московская команда вышла в лидеры чемпионата — 13 побед и 2 поражения.
«Самара» проиграла 14-й матч подряд и замыкает таблицу.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Самара» — 113:60 (31:19, 27:4, 38:22, 17:15)
12 декабря. Москва. «Мегаспорт».
Новости