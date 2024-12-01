ЦСКА обыграл «Самару» и одержал 11-ю победу подряд
ЦСКА дома победил «Самару» в матче Единой лиги ВТБ — 97:77.
Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Мело Тримбл, набравший 26 очков.
ЦСКА одержал 11-ю победу подряд и продолжает лидировать в таблице Единой лиги ВТБ. «Самара» идет седьмой.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Самара» — 97:77 (25:15, 18:26, 20:19, 34:17)
Ц: Тримбл (26 очков), Аврамович (15), Жан-Шарль (14), М'Бай (14)
С: Попов (20), Адамс (17), Гудумак (12)
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