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12 декабря 2025, 16:30

ЦСКА — «Самара»: онлайн-трансляция матча Единой лиги ВТБ

ЦСКА и «Самара» встретятся в матче Единой лиги ВТБ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА и «Самара» встретятся в матче Единой лиги ВТБ в пятницу, 12 декабря. Игра пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Следить за результатами игр Единой лиги ВТБ можно в матч-центре и ленте новостей баскетбола на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч будут показывать канал «Матч! Игра», сайт Единой лиги ВТБ и онлайн-платформа «VK Видео».

ЦСКА одержал 12 побед в 14 матчах Единой лиги ВТБ, «Самара» провела 13 матчей и потерпела 13 поражений. Предыдущая встреча команд состоялась 30 сентября и завершилась победой ЦСКА со счетом 82:63.

В предыдущем матче сезона Единой лиги ВТБ ЦСКА победил «Парму» (93:55), а «Самара» уступила «Зениту» (56:95).

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