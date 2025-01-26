ЦСКА разгромил «Уралмаш» в Екатеринбурге

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ЦСКА в гостевом матче Единой лиги ВТБ разгромил «Уралмаш» (94:67).

ЦСКА одержал 24-ю победу в 28 играх и лидирует в регулярном чемпионате, «Уралмаш» (14 побед — 13 поражений) занимает пятое место.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Уралмаш» (Екатеринбург) — ЦСКА — 67:94 (17:21, 11:27, 24:27, 15:19)

«Уралмаш»: Далтон (14 + 5 подборов), Нэльсон (14), Белянков (10).

ЦСКА: М'Бай (17 + 5 подборов), Астапкович (16), Жан-Шарль (15), Джекири (10).

26 января. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка»