ЦСКА расторг контракт с Костой Куфосом

ЦСКА расторг контракт с центровым Костой Куфосом, сообщает пресс-служба красно-синих.

— Спасибо, Коста! Наш клуб воспользовался опцией контракта, чтобы расстаться с центровым Костой Куфосом, — говорится в сообщении в официальном Instagram-аккаунте ЦСКА.

Куфос подписал контракт с армейцами перед сезоном-2019/20. Ранее грек выступал в НБА за «Юту», «Миннесоту», «Денвер», «Мемфис» и «Сакраменто».

31-летний грек провел за ЦСКА 17 матчей в Евролиге, набирая в среднем 3,7 очка, 2,8 подбора и 0,4 блокшота за игру.