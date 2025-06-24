ЦСКА расстался с французом М'Баем

Форвард Амат М'Бай покинул ЦСКА в связи с истечением срока контракта, сообщает пресс-служба красно-синих.

Француз присоединился к московской команде в 2023 году, перейдя из турецкого «Анадолу Эфеса». За два года он принял участие в 105 матчах ЦСКА, при этом 94 раза выходив в стартовой пятерке. Его средние показатели — 11,5 очка (57,9 процента двухочковых, 36,8 процента трехочковых, 82,6 процента штрафных), 3,4 подбора, 1,8 передачи за 25,3 минуты.

В сезоне-2023/24 форвард принимал участие в Матче звезд Единой лиги ВТБ.