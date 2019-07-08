ЦСКА расстается с Серхио Родригесом

Разыгрывающий защитник сборной Испании Серхио Родригес покидает ЦСКА, сообщают "Известия" со ссылкой на источник в клубе. Армейцы не стали использовать опцию автоматического продления контракта с 33-летним спортсменом.

– Серхио не вписывается в новый проект ЦСКА по омоложению команды. В клубе очень уважают игрока и его весомый вклад в чемпионском сезоне-2018/19, но в итоге было принято решение найти нового разыгрывающего, – приводят слова источника "Известия".

В прошедшем сезоне Родригес провел 35 матчей в Евролиге, в которых он набирал 9,1 очка, делал 1,5 подбора и совершал 4,5 передачи в среднем за игру.

"Валенсия" хочет подписать Серхио Родригеса