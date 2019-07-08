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ЦСКА расстается с Серхио Родригесом

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Разыгрывающий защитник сборной Испании Серхио Родригес покидает ЦСКА, сообщают "Известия" со ссылкой на источник в клубе. Армейцы не стали использовать опцию автоматического продления контракта с 33-летним спортсменом.

 
19 мая. Витория. &quot;Эфес&quot; &ndash; ЦСКА &ndash; 83:91. Игроки ЦСКА после победы.Герои ЦСКА. Кому армейцы обязаны своим триумфом Европе

– Серхио не вписывается в новый проект ЦСКА по омоложению команды. В клубе очень уважают игрока и его весомый вклад в чемпионском сезоне-2018/19, но в итоге было принято решение найти нового разыгрывающего, – приводят слова источника "Известия".

В прошедшем сезоне Родригес провел 35 матчей в Евролиге, в которых он набирал 9,1 очка, делал 1,5 подбора и совершал 4,5 передачи в среднем за игру.

"Валенсия" хочет подписать Серхио Родригеса

Дополнительная информация

https://iz.ru/896997/timur-ganeev/chao-chacho-tcska-rasstaetsia-s-serkhio-rodrigesom

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