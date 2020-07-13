ЦСКА продлит контракт с Итудисом
01:33
ЦСКА в ближайшее время продлит контракт с главным тренером Димитрисом Итудисом и его помощниками. Об этом сообщил президент клуба Андрей Ватутин. Текущее соглашение специалиста рассчитано еще на один сезон.
Итудис возглавляет команду с 2014 года. За это время он дважды выиграл Евролигу и пять раз Единую лигу ВТБ. В 2016 году греческий специалист получил приз имени Александра Гомельского как тренер года в Евролиге.
— Нас полностью устраивает работа Димитриса Итудиса, — цитируют Ватутина «Известия» — Затягивать не будем. В наших ближайших планах — продлить со всем штабом новые соглашения.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1034614/timur-ganeev/sedmoi-poshel-tcska-vnov-prodlit-kontrakt-s-dimitrisom-itudisom
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