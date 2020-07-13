ЦСКА продлит контракт с Итудисом

ЦСКА в ближайшее время продлит контракт с главным тренером Димитрисом Итудисом и его помощниками. Об этом сообщил президент клуба Андрей Ватутин. Текущее соглашение специалиста рассчитано еще на один сезон.

Итудис возглавляет команду с 2014 года. За это время он дважды выиграл Евролигу и пять раз Единую лигу ВТБ. В 2016 году греческий специалист получил приз имени Александра Гомельского как тренер года в Евролиге.

— Нас полностью устраивает работа Димитриса Итудиса, — цитируют Ватутина «Известия» — Затягивать не будем. В наших ближайших планах — продлить со всем штабом новые соглашения.