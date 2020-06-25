ЦСКА продлил контракт с Хиллиардом
ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Дарраном Хиллиардом.
В сообщении на официальном сайте клуба говорится, что игрок подписал соглашение, действующее до конца сезона-2020/21.
— Это настоящее везение и благословение продолжить выступать за ЦСКА, — приводит пресс-служба красно-синих слова Хиллиарда. — Мне нравится наша команда, у меня отличное взаимопонимание с тренерским штабом, мы все прекрасно представляем, какой отличный шанс нам всем выпал! Спасибо всем фанатам, болельщикам! Буду использовать любой шанс, чтобы прогрессировать как игрок и приносить еще больше титулов армейскому клубу!
В Евролиге-2019/20 Хиллиард набирал 10,6 очка и 2,4 подбора в среднем за игру.
Дэрран Хиллиард остается в ЦСКА!— CSKA Moscow (@cskabasket) June 25, 2020
Следующий контракт защитника @DHilliard6X действует до лета 2021-го.#CSKAbasket pic.twitter.com/VrknDnKa7J