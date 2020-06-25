ЦСКА продлил контракт с Хиллиардом

ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Дарраном Хиллиардом.

В сообщении на официальном сайте клуба говорится, что игрок подписал соглашение, действующее до конца сезона-2020/21.

— Это настоящее везение и благословение продолжить выступать за ЦСКА, — приводит пресс-служба красно-синих слова Хиллиарда. — Мне нравится наша команда, у меня отличное взаимопонимание с тренерским штабом, мы все прекрасно представляем, какой отличный шанс нам всем выпал! Спасибо всем фанатам, болельщикам! Буду использовать любой шанс, чтобы прогрессировать как игрок и приносить еще больше титулов армейскому клубу!

В Евролиге-2019/20 Хиллиард набирал 10,6 очка и 2,4 подбора в среднем за игру.