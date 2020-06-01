ЦСКА продлил контракт с Джеймсом до 2023 года

Разыгрывающий защитник ЦСКА Майк Джеймс продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте армейцев.

Новое соглашение с 29-летним американцем рассчитано до 2023 года.

— Счастлив остаться в ЦСКА и продолжать наше партнерство на протяжении еще трех лет, — приводит слова Джеймса официальный сайт клуба. — Надеюсь, они будут полны чемпионских титулов.

В сезоне-2019/20 Джеймс принял участие в 28 матчах Евролиги, набирав в среднем 21,1 очка и сделав 3,3 подбора, 4,3 передачи и 0,7 перехвата.