ЦСКА продлил контракт с Джеймсом до 2023 года
08:34
Разыгрывающий защитник ЦСКА Майк Джеймс продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте армейцев.
Новое соглашение с 29-летним американцем рассчитано до 2023 года.
— Счастлив остаться в ЦСКА и продолжать наше партнерство на протяжении еще трех лет, — приводит слова Джеймса официальный сайт клуба. — Надеюсь, они будут полны чемпионских титулов.
В сезоне-2019/20 Джеймс принял участие в 28 матчах Евролиги, набирав в среднем 21,1 очка и сделав 3,3 подбора, 4,3 передачи и 0,7 перехвата.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...