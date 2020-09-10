Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

ЦСКА представил Шенгелию в образе Фрэнка Синатры

11:58
Торнике Шенгелия. Фото «Баскония»
Торнике Шенгелия. Фото «Баскония»
Теги:

ЦСКА выпустил ролик, посвященный презентации новичка команды, тяжелого форварда Торнике Шенгелии.

Грузинский баскетболист предстал в видео в образе известного американского певца Фрэнка Синатры. В ролике игрок заходит в раздевалку под песню Синатры «That's Life».

«Меня зовут Торнике Шенгелия. Дальше мой путь с ЦСКА», — сказал в видео Шенгелия.

В розыгрыше Евролиги-2019/20 Шенгелия выступал за «Басконию» и набирал в среднем 15,9 очка, 5,6 подбора и 2,9 передачи за матч.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир