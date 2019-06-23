ЦСКА поздравил Семена Антонова с рождением сына

Официальный Твиттер ЦСКА поздравил форварда Семена Антонова​ с рождением сына. 29-летний россиянин выступает за армейцев с 2016 года.

"Сегодня в семье форварда нашей команды Семена Антонова случилось пополнение. Супруга Лидия подарила Семену сына. Вес новорожденного 3450 грамм, рост 53 сантиметров, родители назвали мальчика Тимофеем", – написано в Твиттере ЦСКА.