ЦСКА поздравил Семена Антонова с рождением сына

Официальный Твиттер ЦСКА поздравил форварда Семена Антонова с рождением сына. 29-летний россиянин выступает за армейцев с 2016 года.
"Сегодня в семье форварда нашей команды Семена Антонова случилось пополнение. Супруга Лидия подарила Семену сына. Вес новорожденного 3450 грамм, рост 53 сантиметров, родители назвали мальчика Тимофеем", – написано в Твиттере ЦСКА.
С новорожденным! 👶🏼— CSKA Moscow (@cskabasket) 23 июня 2019 г.
Сегодня в семье форварда нашей команды Семена Антонова случилось пополнение. Супруга Лидия подарила Семену сына.
Вес новорожденного 3450 г, рост 53 см, родители назвали мальчика Тимофеем.#CSKAbasket pic.twitter.com/zlkwc6dPou
Загрузка...