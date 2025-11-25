ЦСКА подписал контракт с центровым Митровичем до конца сезона

ЦСКА объявил о подписании контракта с центровым Лукой Митровичем.

Соглашение 32-летнего серба с армейцами рассчитно до конца нынешнего сезона и вступит в силу после прохождения баскетболистом медобследования в Москве.

С 2021 года Митрович выступал за «Црвену Звезду». В прошлом сезоне на его счету 25 матчей в Евролиге, в которых он в среднем набирал 5,6 очка, делал 2,9 подбора и отдавал 1 передачу. В 27 играх Адриатической лиги он в среднем набирал 6,9 очка, делал 4,2 подбора и отдавал 1,4 передачи.

Ранее Митрович играл за «Брозе Бамберг», «Мурсию», «Манресу», «Хапоэль» и «Будучность».