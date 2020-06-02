ЦСКА подписал экс-центрового «Олимпиакоса» Милутинова

Сербский центровой Никола Милутинов перешел в ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за «Олимпиакос».

В сезоне-2019/20 Милутинов стал лучшим в Евролиге по подборам (8,2) в том числе, в нападении (3,6). Другие его средние показатели — 10,3 очка (65,6 процента двухочковых, 76,5 процента штрафных), 1,2 передачи, 0,5 перехвата, 0,6 блок-шота за 24,6 минуты.

«После пяти лет в «Олимпиакосе» в моей баскетбольной жизни настало время для новой главы, — сказал серб. — До сих пор в карьере все решения были более или менее трудными, но только не это. Клуб с великими традициями, президент, который живет для команды, тренер, выигрывающий трофеи, отличная организация, сильная и красивая Москва. Для меня честь быть игроком ЦСКА, я знаю об ответственности и о целях, которые несет это знаменитое имя. Не могу дождаться нового начала. Скоро увидимся в Москве».

Ранее 25-летний баскетболист выступал за «Хеофарму», «Партизан» и «Олимпиакос». Чемпион Сербии, Адриатической лиги и Греции.