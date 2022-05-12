ЦСКА победил «Локомотив-Кубань» и вышел в финал Единой лиги ВТБ

ЦСКА победил «Локомотив-Кубань» в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Встреча проходила на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась со счетом 94:84.

Лучшую результативность в составе гостей показали защитник Алексей Швед и форвард Уилл Клайберн, набрав по 21 очку. Швед также отдал 12 результативных передач. Центровой ЦСКА Никола Милутинов оформил дабл-дабл (20 очков и 19 подборов).

У хозяев больше всего очков набрал Эррик Макколлум — 34.

Таким образом, московская команда вышла в финал Единой лиги ВТБ, выиграв полуфинальную серию — 3-1.

В финале ЦСКА сыграет с победителем пары «Зенит» — УНИКС. Петербургская команда после трех игр ведет в серии — 2-1. Четвертый матч пройдет 13 мая.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/2 финала

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — ЦСКА (Москва) — 84:94 (30:17, 16:34, 17:25, 21:18)

12 мая. Краснодар. «Баскет-холл».